Киев, 31 марта, 2025, 12:36 — ИА Регнум. На Украине власти хотят изменить законодательство страны для отсрочки проведения выборов после отмены военного положения. Об этом 31 марта рассказал глава ЦИК Украины Олег Диденко.

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Сейчас по закону выборы президента и депутатов должны быть объявлены в течение месяца после отмены военного положения в стране. При этом избирательный процесс парламентских выборов не должен превышать 60 дней, а президентских — 90 дней. Власти же хотят отложить проведение выборов под предлогом того, что в данной ситуации на их подготовку необходимо больше времени.

«Достаточно ли месяца для подготовки выборов? Если мы говорим о голосовании, которое будет демократическим и будет соответствовать стандартам, то, пожалуй, нет. Сейчас, кажется, есть такой консенсус в обществе и среди политиков, что для подготовки выборов после завершения военного положения требуется больший период времени, чем тот, который определен законодательством», — рассказал Диденко в интервью изданию «Украинская правда».

Он отметил, что из-за вооруженного конфликта на Украине необходимо скорректировать процедуры избирательного процесса, зафиксированные в законодательстве.

Диденко пояснил, что изменения необходимо принять либо во время военного положения, либо после его отмены. Этот вопрос должен решать парламент, уточнил глава ЦИК.

«Нам нужно гораздо больше времени для подготовки послевоенных выборов. У нас очень много вызовов. Нам нужно принять закон об особенностях проведения послевоенных выборов. И в зависимости от того, что в этом законе предусматривается, можно будет более конкретно говорить о сроках», — заключил Диденко.

О необходимости новых выборов на Украине неоднократно заявляла российская сторона. Недавно о ней заговорил президент США Дональд Трамп. Он также отмечал, что рейтинг главы киевского режима Владимира Зеленского не превышает 4%. В марте спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отметил, что киевский режим согласился на проведение выборов. Власти Украины этого не подтверждали.

27 марта президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вариант введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов и приведения к власти правительства, пользующегося доверием народа. С этим правительством уже можно было бы подписывать мирные соглашения, отметил президент РФ.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в ответ заявил, что организация считает киевский режим легитимным.

В свою очередь, Путин неоднократно подчеркивал нелегитимность Зеленского, который отменил президентские выборы под предлогом военного положения в мае 2024 года. Кроме того, украинская конституция не предусматривает продления полномочий главы государства в случае введения в стране военного положения. По словам президента России, единственным легитимным органом власти осталась Верховная рада, остальные утратили свою правомочность.