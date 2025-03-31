Вашингтон, 31 марта, 2025, 12:39 — ИА Регнум. В администрации президента США Дональда Трампа набирают силу советники главы Белого дома, которые выступают против России. Об этом 30 марта написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на главу аналитического центра Saratoga Foundation Глена Ховарда.

Global Look Press/Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos

«Советники Трампа, настроенные агрессивно по отношению к России, похоже, набирают влияние из-за того, что Россия затягивает переговоры», — заявил он в беседе с изданием.

Эксперт также назвал необычным выпадом в адрес Москвы слова Трампа о том, что он взбешен из-за высказываний президента России Владимира Путина о главе киевского режима Владимире Зеленском.

Как передавало ИА Регнум, телеканал NBC News 30 марта сообщил, что американский лидер был «очень зол и взбешен» после слов своего коллеги из России о Зеленском. Отмечалось, что поводом для этого стало предложение Путина о возможности создать на Украине переходное правительство под внешним управлением под эгидой ООН для проведения выборов.

Ранее, 27 марта, президент РФ на встрече с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН и ряда стран. По словам главы государства, это нужно для проведения демократических выборов и приведения к власти на Украине дееспособного и пользующегося доверием народа правительства.

Срок полномочий главы киевского режима истек еще в мае 2024 года, однако новых выборов в стране не проводили под предлогом военного положения. Сам Зеленский ранее заявлял, что украинцы якобы считают проведение выборов бессмысленным.

Президент РФ неоднократно указывал на то, что Зеленский нелегитимен, а конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента в случае введения в стране военного положения. Путин также отмечал, что на данный момент единственным легитимным украинским органом власти осталась Верховная рада, а остальные утратили свою правомочность.