Москва, 31 марта, 2025, 12:37 — ИА Регнум. Приложение «Метро Москвы» испытывает временные трудности в работе личного кабинета, специалисты работают над устранением неполадок. Об этом 31 марта сообщается столичный департамент транспорта.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Все ранее купленные билеты продолжают действовать. При этом пополнить карту «Тройка» можно в кассах и терминалах на станциях метро», — добавляется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента.

Подчеркивается, что оплата на турникетах и валидаторах работает штатно.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта в РФ произошел сбой 11 сервисов. Были зафиксированы жалобы на неполадки в работе поисковой системы и сервисов «Яндекса», в том числе у пользователей пропал доступ к «Яндекс. Музыке», «Яндекс. Еде» и «Яндекс Пэй». Кроме того, технические сбои произошли на порталах «Аптека. Ру», «ЦИАН», «Юрент», «Магнит», «ДоДо Пицца», «Купер» и «Вкусно и точка».

Позже Роскомнадзор уточнил, что сбои в работе сервисов «Яндекса» вызваны проблемами с энергообеспечением в одном из центров обработки данных компании.