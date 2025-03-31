Москва, 31 марта, 2025, 12:36 — ИА Регнум. Ледокол «Евпатий Коловрат» Тихоокеанского флота ВМФ России помог освободиться шести судам, попавшим 10 дней назад в ледовый плен у побережья Камчатки. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба ТОФ.

Mil.ru Ледокол «Евпатий Коловрат» Тихоокеанского флота ВМФ России

«Ледокол «Евпатий Коловрат» Тихоокеанского флота оказал помощь гражданским судам, которые в течение 10 дней были зажаты во льдах в акватории Камчатского залива. В ледовом плену вблизи порта Усть-Камчатск оказалось шесть судов», — процитировал ТАСС заявление пресс-службы.

В ледовой ловушке на расстоянии 13 км от берега находились самоходные баржи и грузовые суда. Спасательную операцию провели после обращения администрации Камчатского края к командующему Тихоокеанским флотом адмиралу Виктору Лиине.

Как передавало ИА Регнум, «Евпатий Коловрат» был построен по заказу ТОФ на петербургском судостроительном заводе «Алмаз». Он прошел государственные испытания в июне 2024 года, а в следующем месяце вошел в состав флота.

Президент РФ Владимир Путин 27 марта отметил, что у России самый большой ледокольный флот в мире. Он также призывал усиливать позиции страны в этой сфере, строить ледоколы нового поколения, в том числе атомные.