Белгород, 31 марта, 2025, 12:33 — ИА Регнум. Массированная DDoS-атака совершена на оператора связи в Белгородской области, была нарушена работа интернета. Об этом 31 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня утром на оператора связи ПАО «Ростелеком» совершена массированная DDoS-атака, <…> была нарушена работа сети интернет», — написал он в Telegram-канале.

Гладков добавил, что из-за этого прервалась прямая трансляция еженедельного оперативного совещания областного правительства.

Новость дополняется