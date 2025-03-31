Москва, 31 марта, 2025, 12:24 — ИА Регнум. Временные трудности могут наблюдаться в работе личного кабинета приложения «Метро Москвы». В Telegram-канале Дептранса отмечается, что это связано с проведением технических работ.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Специалисты работают над их скорейшим завершением. Все ранее купленные билеты продолжают действовать. При этом пополнить карту «Тройка» можно в кассах и терминалах на станциях метро. Оплата проезда на турникетах и валидаторах работает штатно — оплатить проезд можно картой «Тройка», банковскими картами, билетами «Единый», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее технический сбой произошёл в работе 11 российских сервисов. В том числе 30 марта были зафиксированы жалобы на неполадки в работе поисковой системы и сервисов «Яндекса». Кроме того, технические сбои произошли на порталах «Аптека. Ру», «ЦИАН», «Юрент», «Магнит», «ДоДо Пицца», «Купер» и «Вкусно и точка».