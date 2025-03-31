Вашингтон, 31 марта, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Американская корпорация Microsoft при обновлении операционной системы Windows 11 отказалась от известного синего «экрана смерти» (BSoD), появляющегося при сбоях системы. Новым цветом станет зеленый. Информация об этом опубликована в официальном блоге компании.

Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Мы представляем новый, более оптимизированный пользовательский интерфейс для неожиданных перезапусков, который лучше соответствует принципам проектирования Windows 11 и поддерживает нашу цель — как можно быстрее вернуть пользователей к продуктивной работе», — указано в материале от 28 марта, посвященном бета-версии 24H2 оперативной системы.

Отмечается, что на экране также будет присутствовать техническая информация, но цвет фона кардинально изменится. Кроме того, новый интерфейс лишился привычного грустного смайла и QR-кода, появлявшихся в сообщения об ошибке системы. Таким образом, экран стал более лаконичным.

Microsoft

Знаменитый синий «экран смерти» пользователи впервые увидели у операционной системы Windows 3.0 в 1990 году. С его помощью системные администраторы могли выявлять неисправности оборудования и памяти ПК.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Microsoft планирует окончательно закрыть сервис видеоконференций Skype. В последней предварительной версии программы есть сообщение, в котором говорится: «Начиная с мая, Skype больше не будет доступен. Продолжайте совершать звонки и общаться в Teams». По информации BBC, популярность сервиса видеоконференций стала стремительно падать на фоне пандемии, когда резко вырос охват Zoom.

В октябре прошлого года Microsoft выпустила обновление Windows 11 24H2, ставшее самым крупным за последние два года. Версия получила новый режим энергосбережения и поддержку Wi-Fi 7. Продвинутые компьютеры Copilot+ были оснащены функциями искусственного интеллекта.