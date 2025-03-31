Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 31 марта, 2025, 14:07 — ИА Регнум. В Новом Уренгое банда подростков из этнических азербайджанцев несколько раз избила дочь бойца СВО. Они приняли пятиклассницу за мальчика, который переодевается в девочку и использует макияж. Нападения начались после того, как девочка сделала короткую стрижку. Об этом ИА Регнум рассказала мать пострадавшей.

Кадр из видео

21 марта в пабликах Нового Уренгоя было опубликовано видео, на котором несколько подростков избивают девочку. При этом нападавшие обзывают свою жертву словами мужского рода. По факту публикации Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу начал проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Девочка, на которую напала толпа подростков, оказалась ученицей пятого класса местной гимназии и дочерью 42-летнего ветерана СВО, командира группы боевого обеспечения Евгения (имя изменено). 19-летний брат девочки Сергей (имя изменено) тоже является участником СВО, он управляет дронами. 11-летняя Таня ни о чём не рассказывала родителям и брату, пока в их дом не нагрянула полиция с проверкой. Свои синяки девочка объясняла случайными падениями на улице.

«20 марта я мужа проводила после отпуска по ранению обратно на фронт. А видео выложили в сеть поздно вечером 21 марта, на следующее утро ко мне пришли из ПДН. Показали запись, где дочку бьют на улице, спросили, знаю ли я об этом. А я ничего не видела до этого момента, ничего не знала. Мы с ней поехали в полицию и написали заявление. Если бы не выложили это видео, я бы ничего и не узнала, дочь ничего не говорила, не жаловалась. Оказалось, что первый раз на неё напали ещё в начале января», — рассказала мать девочки Елена (имя изменено).

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На коротком отрезке видео подросток бьёт девочку кулаком в лицо, затем валит на снег и наносит два удара кулаком и один ногой в грудь. Эти действия сопровождаются оскорблениями в адрес жертвы. По каким-то причинам нападавшие обращаются к девочке, как к парню.

«На записи, сделанной 2 января, над дочкой издевались 7 подростков возрастом 13–14 лет. Кто-то бил, кто-то на видео снимал, дочь потом назвала мне имена. Русское из них только одно. Они все из других школ и живут в другой части города. Всех по именам я эту шайку не назову, я их не видела никогда. Уже после того, как всё открылось, стала выяснять, что и почему. Они утверждают, что думали, что она — мальчик. Я вот не знаю, честно, насколько надо быть слепыми, чтобы не понять. Куртка девчачья, ладно, штаны сейчас все такие носят. Но черты лица, ну видно, что девчонка. Мне кажется, что все они прекрасно знали», — возмутилась мама школьницы.

В причинах конфликта сейчас разбираются правоохранители, сама девочка не хочет говорить о произошедшем даже с родителями.

«На сколько я понимаю, у них случилась какая-то перепалка в чатах и в ВК. Слово за слово. Она, видимо, оскорбила кого-то из их родителей, про мать что-то сказала, они её в ответ стали оскорблять. Я до сих пор не могу разобраться, что конкретно произошло и в чём причина, дочь говорить отказывается об этом. И после этого они её выследили на улице, чтобы убедиться, что это она, позвонили в ВК, увидели, что у неё телефон засветился, напали и стали бить», — объяснила женщина.

Девочка пришла после избиения домой, но ничего не рассказала родителям.

«Она пришла с порванным крылом, у неё на куртке крылья декоративные, одно было оторвано. И сказала, что сильно болит висок, что она ударилась, больше ничего не сказала, на вопросы не отвечала. Я бы даже ничего не увидела, а потом выяснилось, что еще была шишка на голове. Потом, уже в феврале, вернулась домой с улицы, на этот раз болит плечо, опять упала, на плече синяк. И всё, ни слова, ничего не рассказывает ребенок, поэтому я ничего и не знала», — рассказала мама школьницы.

Оказалось, что в феврале девочка ещё дважды подвергалась нападению со стороны группы подростков. Ещё один раз школьницу спасла незнакомая женщина в местном магазине, которая заметила, что девочку буквально преследует толпа.

«Выяснилось в полиции, что еще 21 и 23 февраля они тоже ее пинали, брызгали в лицо баллончиком газовым. Был еще сюжет, когда за ней увязалась толпа человек пятнадцать. Она забежала от них в магазин, к людям. Они за ней зашли, пытались ее оттуда вытащить, я не знаю, что они хотели с ней сделать. Какая-то женщина увидела, что они до нее доколупались, и вызвала ей такси. Посадила дочь в машину и отправила домой. А потом эти пацаны подошли к этой женщине и говорят: «А чего вы его в такси спасли? Это вообще пацан, который красится, нефор». А дочь была одета еще в парик в тот день. У нее короткая стрижка сейчас, волосы обстригла недавно. И как стала короткую стрижку носить, так и началось это, мальчиком стали обзывать. Хотя я тут мальчика вообще не вижу. У нее был черный парик, волосы, шапка, реснички накрашены, ну видно, что девочка. Они ей говорили, мол, «пацан красишься, папа твой знает, что ты красишься?». Какой-то бред. Подумали, что мальчик накрасился, надел парик, чтобы его не узнали, наверно. Я не понимаю», — возмутилась мама Тани.

После всего случившегося девочка отказывается ходить в школу и испытывает трудности в обучении.

«Это началось в начале января, и в третьей четверти у нас просто под откос пошла вся учёба. Она в школу ходить отказывалась, со скандалами просто. Учиться она перестала нормально, с учителями огрызалась. Раньше не было такого. Училась она довольно хорошо, не отказывалась ходить на занятия. А я не могла понять причину, почему так происходит, что я не могу ребенка в школу вытащить. Но когда всё это выяснилось, у меня сложилась картинка, видимо, она держит в себе всё это, переживает, боится. Ну вот и пошло всё под откос», — объяснила Елена.

По факту нападения на девочку глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство», расследование он взял под свой контроль. Правоохранительные органы устанавливают всех участников нападения и обстоятельства произошедшего.

«Также в ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики», — сообщил СК ЯНАО.

ИА Регнум выяснило, что банда подростков имеет многонациональный состав, среди них дети уроженцев Азербайджана, Дагестана и других. В социальных сетях они называют себя говорящими никами «Абубандит», «Вор в городе», а у одного из них на странице была опубликована символика группировки Аль-Каида (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На это обратили внимание местные жители после того, как видео с избиением девочки попало в Сеть. Инцидент вызвал бурную реакцию и нападавшим пришлось закрыть или удалить свои страницы из-за большого количества гневных комментариев.