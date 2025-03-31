Украина, 31 марта, 2025, 12:24 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по расположенному в Сумской области объекту производства кассетных снарядов для реактивных систем залпового огня, применяемых украинской армии. Об этом 31 марта сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Пять прилетов в Шостке и ее пригороде. Добивали производства, связанные с изготовлением кассетных зарядов для РСЗО. Также есть попадание в небольшое подразделение операторов дронов», — написал Лебедев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что по объектам ВСУ на территории Сумской области зафиксировано за вечер 30 марта и в ночь на 31 марта шесть прилетов.

Кроме того, четыре прилета зафиксированы в Полтавской области, в том числе в 23:50 мск — по авиабазе украинской армии.

«Замечено: с авиабазы в последнее время часто взлетают самолеты курсом на восток. В Сумской области их видят пролетающими над населенным пунктом Ворожба. Видимо, где-то рядом в лесах работает передвижной маяк. Самолеты наносят удары по Курской области и приграничью Брянской», — уточнил Лебедев.

Также один из прилетов был по производству, связанному с ракетами РСЗО, в Кременчуге, еще один — в пригороде и еще один — в области.

Как отметил представитель подполья, российские военные нанесли удар по расположенному в Вышгородском районе Киева штабу, предположительно, связанному с ВСУ.

«СБУ и военные мечутся, гражданские предпочитают не показываться на улице», — отметил Лебедев.

Кроме того, ВС РФ уничтожили неподалеку от железнодорожной платформы Шляховая склады с недавно прибывшими беспилотниками в поселке Глеваха. Еще один удар был нанесен по украинской военной базе в Василькове.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам ВСУ в Сумской, Полтавской и Киевской областях. Ведомство неоднократно заявляло, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

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