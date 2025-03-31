Москва, 31 марта, 2025, 12:23 — ИА Регнум. Мошенники начали использовать новую схему обмана: злоумышленники выдают себя за сотрудников Банка России и предлагают закрыть якобы международный счет, получив при этом крупную сумму денег. Об этом 31 марта сообщается на сайте регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Согласно описанной схеме, мошенники связываются с жертвой посредством письма в электронной почте. Оно содержит логотип Центробанка, а также фамилию, имя и отчество потенциальной жертвы. В письме злоумышленники сообщают, что у человека якобы есть действующая учетная запись в европейской финорганизации, которую нужно закрыть.

Мошенники утверждают, что для вывода крупной суммы денег, которая якобы лежит на заграничном счете, нужно задействовать свой российский счет, на котором больше всего денег.

Далее злоумышленники предлагают ответить на письмо или связаться с его отправителями через мессенджеры, чтобы получить более подробную инструкцию. Подчеркивается, что в некоторых письмах прилагается фишинговая ссылка на сайт, где предлагается ввести личные данные и банковские реквизиты якобы для закрытия счета.

Также ссылка может содержать вредоносное программное обеспечение, которое автоматически устанавливается на устройство и предоставляет злоумышленникам свободу действий в электронном носителе жертвы.

Уточняется, что мошенники стараются приложить все усилия, чтобы заставить жертву пойти на якобы закрытие счета: злоумышленники подчеркивают, что отказ от проведения подобной операции грозит значительным штрафом, арестом имущества или принудительным взысканием средств из заработной платы.

«Будьте бдительны и не реагируйте на такие письма: не переходите по ссылкам в сообщении, не предоставляйте личную и финансовую информацию», — подчеркивается в сообщении регулятора.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова сообщила, что мошенники могут использовать страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) россиян для получения доступа к аккаунту на «Госуслугах».

По ее словам, СНИЛС всё чаще фигурирует в различных схемах, например, при регистрации электронных кошельков или аккаунтов для маскировки нелегальных финансовых операций.