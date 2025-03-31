Москва, 31 марта, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 14,75%, которая начнется в России с 1 апреля, затронет 4,2 млн пенсионеров. Об этом 31 марта рассказали в пресс-службе Социального фонда России.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Председатель Социального фонда России Сергей Чирков отметил, что в число получателей проиндексированных пенсий войдут 3,5 млн человек с социальной пенсией.

Он добавил, что в апреле пройдет уже третья индексация пенсий с начала года.

«В январе были увеличены страховые пенсии, в феврале — ряд социальных выплат, а сейчас мы индексируем государственные пенсии на 14,75%. Проведенные ранее индексации коснулись свыше 38 млн получателей страховых пенсий, а теперь еще 4,2 млн пенсионеров смогут получать более высокие выплаты, что особенно важно для людей с инвалидностью и потерявших кормильца», — рассказал глава Соцфонда.

В инстанции добавили, что кроме социальных пенсий будут проиндексированы выплаты участников Великой Отечественной войны, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда». Кроме того, пенсия повысится у военных, проходивших службу по призыву, и нетрудоспособных членов их семей, а также у лиц, подвергшихся воздействию радиации, и нетрудоспособных членов их семей, и некоторых других россиян.

Социальная пенсия после индексации в среднем увеличится до 15,5 тыс. рублей. При этом социальная пенсия детей-инвалидов достигнет почти 30 тыс. рублей. Все получатели выплаты получат проиндексированную пенсию в апреле по обычному графику.

Как передавало ИА Регнум, с 1 января страховые пенсии были увеличены на 7,3%, а затем по поручению президента РФ Владимира Путина была проведена дополнительная индексация исходя из инфляции в 9,5%.

Также Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5% с 1 января. Проиндексированную пенсию получают военные, а также те, кто проходил службу в органах внутренних дел, МЧС, Росгвардии, органах по контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 26 марта сообщил, что в России с 2026 года индексация страховых пенсий будет осуществляться в два этапа: с 1 февраля, соответственно, по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда.