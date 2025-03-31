Симферополь, 31 марта, 2025, 12:05 — ИА Регнум. В ночь на 31 марта неизвестные осквернили в Крыму могилу военкора «Известий» Александра Федорчака, который погиб при исполнении должностных обязанностей в зоне спецоперации, а также могилы еще троих участников СВО. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Отец погибшего военкора рассказал ИА Регнум, что считает сожжение могилы сына актом терроризма.

ИА Регнум

«В ночное время 31 марта в полицию Нижнегорского района поступило сообщение о возгорании на кладбище. Установлено, что огнем повреждены могильные кресты и уничтожены венки на нескольких захоронениях. По данному факту отделом дознания ОМВД России по Нижнегорскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)», — сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Отец погибшего военного корреспондента Сергей Федорчак считает осквернение могилы его сына и участников СВО актом терроризма.

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«На могиле моего сына было много венков с государственными символами. Сейчас это просто пепелище. Если кто-то, не дай бог, решается погасить вечный огонь, или осквернить могилу, или сжечь государственные символы нашей страны, то он не вандал, а террорист», — с болью поделился отец журналиста.

Отец военкора отметил, что на похоронах у его сына Александра было много людей. Александр всегда старался всем помогать.

«У нас не было врагов. Нам никогда не поступали угрозы. Я не знаю, кто мог пойти на такое и осквернить могилы погибших на СВО», — рассказал отец.

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В данный момент на месте инцидента работают правоохранители, устанавливающие обстоятельства, причины и личности причастных к акту вандализма. Глава района Антон Кравец пообещал оказать всю необходимую помощь семьям погибших

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта украинские формирования обстреляли кассетными снарядами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS автомобиль, в котором журналисты направлялись на съемку репортажа. В результате удара погибли военкор «Известий» Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Также был тяжело ранен корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин.