Москва, 31 марта, 2025, 12:27 — ИА Регнум. В российских школах, техникумах и колледжах в понедельник, 31 марта, прошли внеурочные занятия, посвященные искусству и наследию композитора Петра Чайковского. Об этом сообщили во всероссийском проекте «Разговоры о важном».

Пётр Чайковский

Отмечается, что тему искусства и его роли в современном мире анонсировала российская киноактриса Екатерина Темнова. В ходе урока учащиеся смогли расширить свои знания о культуре России и ее выдающихся деятелях.

«Особое место в этих обсуждениях заняла фигура Петра Ильича Чайковского — гениального композитора, чья музыка является гордостью России и достоянием всего человечества. Именно на примере его жизни и творчества школьники и студенты размышляли о значении музыки в жизни человека», — говорится в сообщении пресс-службы.

В качестве федерального спикера в занятиях поучаствовала заведующая отделом рукописных и печатных источников Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского в Клину Ада Айнбиндер. Она отметила влияние искусства на формирование мировоззрения населения России, раскрыла смысл выражения «служить стране» через творчество, поделилась рекомендациями по осмыслению классической музыки, а также рассказала, как видит будущее искусства в современном мире.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта в школах и колледжах по всей стране прошли занятия, посвященные воссоединению Крыма и Севастополя с Россией и 100-летию международного детского центра «Артек» в рамках проекта «Разговоры о важном». Темнова также выступила на мероприятии и рассказала истории о центре, который объединяет детей со всего света.