Париж, 31 марта, 2025, 12:03 — ИА Регнум. Суд в Париже признал лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов.

Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press Марин Ле Пен

«Мадам Ле Пен признана виновной в растрате государственных средств», — заявила судья на заседании.

Кроме нее, еще восемь депутатов от партии признаны виновными в растрате, а 12 — в сокрытии информации. Суд оценил ущерб для Европарламента в 2,9 млн евро.

Приговор подразумевает поражение в избирательных правах, что может помешать Ле Пен участвовать в президентских выборах в 2027 году.

Как передавало ИА Регнум, Ле Пен и других фигурантов обвинили в нецелевом использовании общественных средств Евросоюза в период с 2004 по 2016 год. Обвинение утверждало, что они оплачивали работу помощников депутатов Европарламента, которые на самом деле работали на партию «Национальное объединение».

Кроме того, в июле 2024 года прокуратура Парижа начала судебное расследование в отношении Ле Пен по подозрению в нарушении правил финансирования кампании во время президентских выборов 2022 года, когда она заняла второе место во втором туре, проиграв действующему главе государства Эммануэлю Макрону.