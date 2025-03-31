Лондон, 31 марта, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер договорились продолжать коллективное давление на Россию и руководство страны. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба британского правительства.

Global Look Press/Chris Kleponis — Pool via CNP/Keystone Press Agency Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп

«В ходе обсуждения Украины премьер-министр проинформировал президента о продуктивных дискуссиях на встрече «коалиции желающих» в Париже на этой неделе. Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на [президента РФ Владимира] Путина», — говорится в сообщении на сайте правительства Британии.

Уточняется, что Трамп и Стармер также обсудили соглашение об американо-британском сотрудничестве в сфере экономии. Переговоры на эту тему должны продолжиться на нынешней неделе.

Как передавало ИА Регнум, телеканал NBC News 30 марта сообщил, что глава Белого дома был «очень зол и взбешен» после слов президента России Владимира Путина о главе киевского режима Владимире Зеленском. Поводом для этого стало предложение российского лидера рассмотреть вариант с введением внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения выборов и приведения к власти правительства, которое будет пользоваться доверием народа этой страны. Глава государства также уточнил, что с этим правительством уже можно было бы подписывать мирные соглашения.

Позднее в этот же день президент США пригрозил ввести пошлины на российскую нефть в размере от 25% до 50%, если РФ не согласится на сделку по мирному урегулированию украинского конфликта. Глава Белого дома также отметил, что намерен провести новый телефонный разговор с президентом России на предстоящей неделе.

Глава государства ранее неоднократно отмечал, что, по мнению лидеров стран Запада, их санкции должны были ослабить Россию, однако привели к обратному результату. Путин указывал на то, что, несмотря на санкционные ограничения, российская экономика демонстрирует рост.