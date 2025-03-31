Москва, 31 марта, 2025, 11:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 31 марта поздравил коллектив и воспитанников Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва со 125-летним юбилеем. Глава государства подчеркнул, что представители вуза проявляют мужество и отвагу в ходе спецоперации.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Президент напомнил, что история учебного заведения началась в 1900 году, когда в Санкт-Петербурге создали Интендантский курс, который первым стал обучать будущих офицеров и чиновников Интендантского ведомства. По словам российского лидера, за 125 лет академия стала крупным образовательным и научным центром.

«Сегодня, продолжая эти исторические, патриотические традиции, воспитанники вуза вносят огромный вклад в развитие системы материально-технического обеспечения вооружённых сил, укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны. Особо отмечу тот высочайший профессионализм, мужество и отвагу, которые они проявляют в ходе специальной военной операции», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что вуз стал местом работы для многих талантливых профессоров и преподавателей, а также выпустил плеяду знаменитых военных специалистов, ученых, государственных и общественных деятелей.

Президент выразил уверенность, что личный состав академии продолжит с честью решать поставленные задачи на благо Отечества. Он также пожелала коллективу и воспитанникам успехов в их деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, в День защитника Отечества президент отметил, что нынешнему поколению выпала почетная миссия защитить Родину. Он подчеркнул, что будет сделано все для того, чтобы передать страну следующим поколениям.

В ходе награждения военнослужащих Путин отметил, что Россия гордится участниками спецоперации на Украине, их вкладом в дело защиты Родины. Бойцы, участвующие в СВО, отстаивают правду и справедливость, мир и будущее государства, подчеркнул он.