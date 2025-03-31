Березники, Пермский край, 31 марта, 2025, 11:44 — ИА Регнум. В Пермском крае в городе Березники 13 детей пострадали в результате распыления перцового баллончика в школе. Об этом сообщили 31 марта в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«В школе в Березниках распылили перцовый газ из баллончика. 13 детям понадобилась медицинская помощь», — процитировал представителя правоохранительных органов ТАСС.

Учебный процесс приостановили, более 400 школьников ушли домой. Полиция выясняет, кто распылил перцовый газ из баллончика.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в школе на Кубани учащийся седьмого класса распылил на перемене газовый баллончик. Из здания эвакуировали 50 человек. За медицинской помощью обратились 15 учащихся. Инцидент произошел в Кущевском районе в станице Кисляковской. Как выяснилось, ребенок купил баллончик на маркетплейсе.