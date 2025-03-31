В Мьянме спасатели РФ достали пролежавшую двое суток под завалами женщину
Мьянма, 31 марта, 2025, 11:50 — ИА Регнум. В Мьянме российские спасатели совместно с китайскими коллегами вытащили из-под завалов женщину, пролежавшую под грудой бетона двое суток после землетрясения. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба российского ведомства.
«В городе Мандалае пострадавшую обнаружили под обломками поисковые собаки кинологического расчета ведомства. Спасательная операция длилась восемь часов в темноте и с риском для жизни», — добавляется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Также подчеркивается, что работа осложняется большим количеством завалов, неустойчивыми конструкциями и афтершоками.
Как передавало ИА Регнум, 31 марта российский посол в Мьянме Искандер Азизов заявил, что посольство РФ не получало информации о пострадавших в результате землетрясения в этой стране россиянах.
28 марта в Мьянме произошло землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, составляла от 7,7 до 7,9. После этого произошел второй подземный толчок магнитудой 6,4.
В результате стихийного бедствия по всей стране обрушились жилые дома, административные здания, школы, больницы и храмы. Общее количество погибших при землетрясении на данный момент составляет около 1,7 тыс. человек, еще 3,4 тыс. человек пострадали. В Мьянме также были повреждены подземные нефтепроводы и линии электропередачи. 31 марта премьер-министр и старший генерал Мьянмы Мин Аун Хлайн сообщил, что в стране объявили недельный национальный траур.
По указанию президента РФ Владимира Путина российская сторона направила в Мьянму два самолета МЧС со сводным отрядом из 120 спасателей. Глава отряда Сергей Воронцов 29 марта рассказал, что специалисты МЧС будут работать круглосуточно, в три смены.