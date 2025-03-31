В Совфеде РФ завили, что Трамп сильно раздражен действиями Зеленского
Пушков: Трамп сильно раздражен действиями Зеленского
Москва, 31 марта, 2025, 11:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сильно раздражен из-за действий главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение 31 марта высказал глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.
Сенатор напомнил, что ранее глава Белого дома пообещал Зеленскому «очень большие проблемы» в случае попытки последнего отказаться от сделки США с Украиной по редкоземельным металлам.
«Он хочет стать членом НАТО. Но он никогда не должен был стать членом НАТО, и он это понимает», — заявил Трамп. Тон президента США также не оставляет сомнений, что он сильно раздражен маневрами Зеленского», — написал он в своем Telegram-канале.
Как сообщало ИА Регнум, газета The Wall Street Journal 29 марта написала, что руководство киевского режима, скорее всего, не примет новые условия соглашения с США о недрах. Отмечалось, что это обернется очередным витком конфликта между Вашингтоном и Киевом.
Французская газета Le Monde 30 марта сообщила, что глава киевского режима оказался загнанным в угол предлагаемым Трампом проектом соглашения по украинским недрам. По словам автора публикации, в случае заключения нового документа все крупные инвестиции в инфраструктуру и минеральные ресурсы Украины будут контролировать США.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 27 марта рассказал, что новый проект соглашения между США и Украиной охватывает все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ. Он добавил, что эта сделка будет бессрочной и в ней нет гарантий безопасности для Киева.