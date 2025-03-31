Москва, 31 марта, 2025, 11:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сильно раздражен из-за действий главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение 31 марта высказал глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.

Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент США Дональд Трамп

Сенатор напомнил, что ранее глава Белого дома пообещал Зеленскому «очень большие проблемы» в случае попытки последнего отказаться от сделки США с Украиной по редкоземельным металлам.

«Он хочет стать членом НАТО. Но он никогда не должен был стать членом НАТО, и он это понимает», — заявил Трамп. Тон президента США также не оставляет сомнений, что он сильно раздражен маневрами Зеленского», — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, газета The Wall Street Journal 29 марта написала, что руководство киевского режима, скорее всего, не примет новые условия соглашения с США о недрах. Отмечалось, что это обернется очередным витком конфликта между Вашингтоном и Киевом.

Французская газета Le Monde 30 марта сообщила, что глава киевского режима оказался загнанным в угол предлагаемым Трампом проектом соглашения по украинским недрам. По словам автора публикации, в случае заключения нового документа все крупные инвестиции в инфраструктуру и минеральные ресурсы Украины будут контролировать США.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 27 марта рассказал, что новый проект соглашения между США и Украиной охватывает все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ. Он добавил, что эта сделка будет бессрочной и в ней нет гарантий безопасности для Киева.