Москва, 31 марта, 2025, 11:44 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после акта вандализма с поджогом могилы военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака, который погиб во время исполнения своих должностных обязанностей в зоне спецоперации, заявила, что Россия борется «против вурдалаков». Такое мнение она высказала 31 марта.

MFA Russia/Global Look Press Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Против кого боремся — против вурдалаков», — сказала дипломат в беседе с «Известиями».

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 31 марта неизвестные осквернили могилу военкора «Известий» Федорчака. Позднее в этот же день СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Правоохранители устанавливают личности, совершившие акт вандализма.

Федорчак погиб 24 марта в результате украинского обстрела. Он с коллегами ехал на съемку репортажа в Кременском районе Луганской Народной Республики. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по автомобилю с журналистами кассетными снарядами из американской РСЗО HIMARS. Также погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Тяжелое ранение получил корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин.

После этого случая ВСУ еще дважды обстреливали российских журналистов. 26 марта в Краснояружском районе Белгородской области на мине подорвался автомобиль съемочной группы Первого канала. В результате взрыва военкор Анна Прокофьева погибла, а оператор Дмитрий Волков получил серьезные ранения.

Позднее, 30 марта, дрон ВСУ пытался атаковать съемочную группу ГТРК «Донецк» во время выполнения редакционного задания в Горловке, однако съемочная группа успела увернуться от прямого удара.

Беспилотник разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор были контужены, им оказывается медицинская помощь.

Тогда Захарова заявила, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность, учинив серию жестоких расправ над российскими журналистами. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что киевский режим ждет неминуемое возмездие.