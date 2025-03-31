Пекин, 31 марта, 2025, 11:29 — ИА Регнум. Предполагаемое введение президентом США Дональдом Трампом тарифов на российскую нефть не скажется на ее поставках в Китай. Об этом 31 марта заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Кирилл Аристов

Отмечается, что таким образом китайский МИД прокомментировал заявления главы Белого дома о введении вторичных ограничений на нефть из России, если сделка по украинскому мирному урегулированию не будет заключена с Москвой.

«Китайско-российское сотрудничество не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию сторонних факторов», — подчеркнул он в ходе брифинга.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее глава Белого дома в интервью телеканалу NBC News сообщил о намерении ввести вторичные ограничительные меры в отношении российской нефти, если Москва не согласится на сделку по мирному урегулированию с Киевом. По его словам, размер нефтяных пошлин будет варьироваться от 25 до 50%.

На это зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отметил, что такое решение Трампа могло быть продиктовано критикой его контактов с Россией. По его мнению, оппонентам внутри США и НАТО не нравится сближение в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал на желание западных стран ослабить Россию с помощью санкций. Однако, подчеркивал российский лидер, ограничения принесли противоположный результат, а экономика страны демонстрирует рост.