Самара, 31 марта, 2025, 11:30 — ИА Регнум. Самарский районный суд продлил срок ареста внучке экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерине, обвиняемой в убийстве деда и бабушки. Решение 31 марта огласил судья.

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«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, продлить содержание под стражей в отношении обвиняемой Тарховой Екатерины Викторовны на два месяца», — произнесла судья Валентина Сабанова.

Таким образом, обвиняемая пробудет под стражей до 2 июня текущего года.

Следователь отметил, что судебные экспертизы в рамках расследования еще не завершены, из-за чего и попросил продлить заключение под стражей. Также было озвучено, что предполагаемый сообщник Екатерины Тарховой проживает в другой стране.

Как сообщало ИА Регнум, Виктор и Наталья Тарховы перестали выходить на связь в конце декабря. В январе их знакомый обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело. В квартире Тарховых нашли фрагменты тел.

По подозрению в убийстве супругов задержали их внучку Екатерину. Выяснилось, что она продала машину родственников и в течение месяца отправляла СМС-сообщения с телефонов деда и бабушки. 28 февраля она призналась в убийстве. Фигурантка пояснила, что действовала из корыстных побуждений и отравила родственников, после чего заморозила их тела при помощи азота, а ее знакомый помог расчленить тела и раскидать их по мусорным контейнерам в Самаре. Предполагаемого соучастника убийства объявили в розыск.

Сына подозреваемой поместили в приют, сообщалось, что за ним из Израиля должен приехать отец.