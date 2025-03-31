Москва, 31 марта, 2025, 11:24 — ИА Регнум. Акт вандализма с поджогом могилы военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака, который погиб во время исполнения своих должностных обязанностей в зоне спецоперации, был организован киевским режимом. Об этом в понедельник, 31 марта, заявил генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Тюлин отметил, что у него не укладывается в голове, как можно сжечь могилу для сведения счетов с погибшим военкором. Гендиректор МИЦ подчеркнул, что весь мир должен знать и видеть, что Россия борется со сжигающим христианские православные кресты на могилах врагом.

«Полагаю, что эта акция, а в том, что она организована вражеской стороной, нет никакого сомнения, наглядно показывает всем нормальным людям, что с таким врагом нет и не может быть никаких разговоров. Эти люди понимают только язык силы. Воевать такие скоты способны лишь с теми, кто не может им ответить, — исподтишка, с безоружными или вовсе с мертвыми», — привели его слова «Известия».

По мнению Тюлина, всему миру также необходимо увидеть и осознать правоту ведения борьбы с настолько беспринципным и аморальным врагом, а помогающие противнику и поощряющие такие его действия должны знать, что Россия ничего не забудет и точно победит.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Нижнегорского района Крыма Антон Кравец рассказал, что в ночь на 31 марта неизвестные осквернили могилу военкора Федорчака. По его словам, правоохранители в данный момент устанавливают обстоятельства, причины и личности причастных к этому. Позднее в этот же день СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении могилы военкора «Известий».

Украинские боевики 24 марта обстреляли автомобиль в районе поселка Михайловка в Луганской Народной Республике, в котором российские журналисты направлялись на съемку репортажа. В результате атаки погибли Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин получил тяжелые ранения.

Через два дня, 26 марта, в Краснояружском районе в Белгородской области на мине подорвался автомобиль съёмочной группы Первого канала. Военкор Анна Прокофьева погибла, а её коллега оператор Дмитрий Волков получил серьезные ранения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 марта заявила, что российская сторона настаивает на незамедлительной реакции со стороны профильных международных институтов, в том числе ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО, на террор Киева против российских журналистов