Москва, 31 марта, 2025, 11:20 — ИА Регнум. Правительство России выделит 4 млрд рублей для того, чтобы расширить программу по предоставлению аграриям льготного лизинга сельхозтехники. Об этом 31 марта рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, подписавший соответствующее распоряжение.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Он отметил, что во многих областях России уже стартовала посевная кампания, поэтому необходимо обеспечить местных аграриев российской сельхозтехникой.

Мишустин добавил, что о внедрении в работу именно отечественного оборудования неоднократно говорил президент России Владимир Путин. По его словам, кабмин прорабатывает эту задачу.

«Правительство ведет такую работу, обращая особое внимание на сохранение льготных программ предоставления тракторов, комбайнов, посевных комплексов и много другого для нужд агропрома. В том числе создаем условия для получения таких машин через Росагролизинг. Чтобы поставить их сельхозпроизводителям в текущем году, предусмотрели свыше 4 млрд рублей», — рассказал он на оперативном совещании со своими заместителями.

Премьер-министр добавил, что благодаря выделенным средствам аграрии смогут взять в финансовую аренду не менее 300 единиц российской техники. Такой шаг поспособствует усилению технологической независимости ключевых секторов экономики страны. Кроме того, это поможет повысить устойчивость сбыта для заводов отечественного сельскохозяйственного машиностроения.

«Как раз данный вопрос обсуждали и на встрече с парламентариями, и также во время отчета в Государственной думе. Важно, чтобы аграрии получили новые машины как можно скорее», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что сейчас спрос на сельхозтехнику увеличивается, и в такой ситуации аграрии не должны испытывать дефицит необходимого оборудования.

19 декабря Путин заявил, что сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики РФ, оно постоянно растет и обладает большим экспортным потенциалом. Российский лидер уточнил, что страна имеет стабильно хороший урожай.

Как передавало ИА Регнум, ранее Россия впервые превзошла США по объему экспорта пшеницы на китайский рынок. Китай за восемь месяцев завез от основных поставщиков около 1 млн т, включая 275 тыс. т пшеницы из России. Данные показатели были достигнуты в период с июля 2024 года.