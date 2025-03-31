Ереван, 31 марта, 2025, 11:40 — ИА Регнум. Азербайджанские военные нанесли удар по селу Хнацах в Сюникской области Армении, в результате пострадал жилой дом. Об этом 31 марта сообщили в минобороны Армении.

Иван Шилов ИА Регнум

Ведомство подчеркнуло, что ранее опубликованное Баку заявление о том, что армянские военные якобы обстреляли азербайджанские позиции, не соответствует действительности.

«Сообщаем также, что 31 марта, в районе 00:50 (30 марта 23:50 мск. — Прим. ред.), подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении села Хнацах (Сюникская область), в результате чего был поврежден жилой дом», — сообщили в минобороны Армении.

Отмечается, что в результате никто не пострадал.

Армянское военное ведомство призвало Баку расследовать факт обстрела жилого дома в Хнацахе и выступить с публичными разъяснениями.

Оно также напомнило, что ранее аппарат премьер-министра Армении предложил создать совместный механизм для расследования Ереваном и Баку случаев нарушения режима прекращения огня. Азербайджанская сторона не отреагировала на это предложение.

Минобороны Азербайджана 31 марта сообщило, что 30 марта в 21:25 по местному времени (20:25 мск) подразделения армии Армении пытались вести разведывательные полеты с использованием беспилотников над позициями азербайджанской армии в районе населенного пункта Герензур. Баку назвал эту попытку провокацией и заявил, что азербайджанские военные пресекли ее. Позже, с 22:30 (21:30 мск) 30 марта до 04:35 (3:35 мск) 31 марта подразделения Вооруженных сил Армении несколько раз подвергали обстрелам из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии с горисского, басаркечярского и чямбярякского направлений.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре прошлого года глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном согласован на 80%.

В январе 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у республики нет территориальных претензий к Армении. При этом он потребовал, чтобы Армения обеспечила возможность беспрепятственного проезда через свою территорию из Азербайджана в Нахичеванскую Автономную Республику.

Посол России в Армении Сергей Копыркин в феврале заявил, что Москва полна решимости помочь Еревану и Баку нормализовать отношения. Российская сторона готова помочь республикам в разработке сбалансированного и взаимоприемлемого мирного договора и в делимитации и демаркации границ.