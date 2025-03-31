Москва, 31 марта, 2025, 11:19 — ИА Регнум. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 30 марта поддержал инициативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по повышению возраста молодежи до 44 лет.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Это предложение вполне рациональное, и многие страны уже сегодня внедрили у себя, поэтому поддерживаем», — ответил Мурашко на вопрос ТАСС об отношении к нововведению ВОЗ.

Согласно федеральному закону «О молодежной политике в Российской Федерации», молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно, однако ВОЗ в своей обновленной классификации предлагает признавать молодежью лица от 18 до 44 лет. При этом людьми среднего возраста будут считаться персоны от 45 до 59 лет.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко поддержал инициативу общественников об увеличении возраста, к которому можно относить молодежь, до 40 лет.

Он пояснил, что средняя продолжительность жизни в России растёт, поэтому меняется и возрастная структура, а значит, есть рациональное зерно в инициативе.