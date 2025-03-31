Майами, США, 31 марта, 2025, 11:11 — ИА Регнум. Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева завоевали золото в парном разряде на турнире Miami Open во Флориде под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000.

IMAGO/Noushad Thekkayil/Global Look Press Мирра Андреева и Диана Шнайдер

В финале им противостояли испанская спортсменка Кристина Букша и японка Мия Като. Встреча завершилась со счетом счетом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2.

Россиянки выиграли второй титул WTA и первый титул категории 1000 в парном разряде. Призовой фонд турнира составил 20,2 млн долларов.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2025 года Андреева и Шнайдер выиграли свой первый совместный титул в парном разряде на турнире Australian Open в Брисбене. В финальном матче они одолели россиянку Анну Калинскую и австралийку Присциллу Хон.

16 марта Андреева обыграла представительницу Белоруссии, первую ракетку мира Арину Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила чуть более двух часов.

В феврале россиянка одержала победу над представительницей Дании Кларой Таусон в финале турнира категории WTA-1000 в Дубае. Для Андреевой это был первый титул категории WTA-1000 в карьере.