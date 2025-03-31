Суджа, Курская область, 31 марта, 2025, 11:09 — ИА Регнум. СК России установил причастность военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) к убийству мирного жителя в Судже. Об этом 31 марта заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Кадр из видео

«При осмотре частного жилого сектора города Суджи Суджанского района Курской области в жилом доме обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Данные… позволили сделать вывод о причастности украинских военнослужащих к совершению убийства», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3956657" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> СК России установил причастность военнослужащих ВСУ к убийству мирного жителя в Судже

Сейчас в рамках расследования уголовного дела о террористическом акте проводятся опознание убитого, судебные экспертизы и работа со свидетелями. В ведомстве заверили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к преступлению.

Как передавало ИА Регнум, российские следователи продолжают фиксировать и выявлять многочисленные преступления, совершенные формированиями ВСУ в ходе незаконного вторжения в Курскую область. Так, 29 марта Петренко сообщила об убийстве украинскими военными мирного жителя, чье тело обнаружили в жилом доме села Погребки Суджанского района. На следующий день в СК сообщили об умышленных поджогах домов мирных жителей и мародерстве со стороны украинских военных.

28 марта следствие также возбудило уголовное дело о теракте после нападения ВСУ на мирных жителей Суджи, которые эвакуировались из города. В марте украинские военные при помощи беспилотника сбросили боеприпас на группу людей, пострадали три человека.