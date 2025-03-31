Нейпьидо, 31 марта, 2025, 11:12 — ИА Регнум. Посольство РФ в Мьянме не получало информации о пострадавших в результате землетрясения в этой стране россиянах. Об этом 31 марта рассказал российский посол в Мьянме Искандер Азизов.

Global Look Press/Seksan Rochanametakul/Keystone Press Agency

«Нет, такой информации, к счастью, у нас нет», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24» в ответ на вопрос, имеется ли информация о пострадавших в результате стихийного бедствия гражданах РФ.

Ранее 31 марта премьер-министр и старший генерал Мьянмы Мин Аун Хлайн сообщил, что в стране объявили недельный национальный траур в связи с последствиями землетрясения.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта в Мьянме произошло землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, составляла от 7,7 до 7,9. После этого произошел второй подземный толчок магнитудой 6,4.

В результате стихийного бедствия по всей стране обрушились жилые дома, административные здания, школы, больницы и храмы. Общее количество погибших при землетрясении на данный момент составляет около 1,7 тыс. человек, еще 3,4 тыс. человек в результате этого пострадали. В Мьянме также были повреждены подземные нефтепроводы и линии электропередачи.

По указанию президента РФ Владимира Путина российская сторона направила в Мьянму два самолета МЧС со сводным отрядом из 120 спасателей. Глава отряда Сергей Воронцов 29 марта рассказал, что специалисты МЧС будут работать круглосуточно, в три смены.