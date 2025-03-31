Грайворонский район, Белгородская область, 31 марта, 2025, 10:56 — ИА Регнум. Пострадавший при атаке украинского дрона замглавы администрации Грайворонского округа Вячеслав Радченко находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Об этом 31 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Врачи провели ему необходимые операции. В настоящее время он находится в отделении реанимации, медики оценивают его состояние как стабильно тяжёлое», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор также добавил, что пострадавшему проведены все необходимые операции.

В селе Ивановская Лисица, где Радченко 30 марта получил ранение, уничтожены три автомобиля и повреждены восемь строений.

Всего за минувшие сутки, по информации губернатора, обстрелам подверглись 26 населенных пунктов в семи районах региона. Со стороны Украины было выпущено 63 боеприпаса, зафиксированы атаки 27 беспилотников — пять были сбиты. Кроме того, глава области отметил, что над Ивнянским районом системой ПВО отражена воздушная атака.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили пять атак с помощью беспилотников на энергообъекты в Белгородской области. Гладков также сообщал, что в ночь на 29 марта украинский беспилотник атаковал город Строитель. Пострадавших в результате произошедшего нет.