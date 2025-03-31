Донецк, 31 марта, 2025, 10:48 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают военных корреспондентов в Донецкой Народной Республике (ДНР) по заданию киевского режима. Такое мнение 31 марта высказал глава ДНР Денис Пушилин.

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«Мы видим, что на протяжении всего периода с 2014 года противник умышленно обстреливает как раз прессу, причем если на каких-то этапах казалось, что опознавательные большие надписи «Пресса» — это может служить защитой, то с учетом того, как действует противник, какие команды ставит украинский режим, к сожалению, это, наоборот, еще и дополнительная опасность», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, журналисты часто оказываются под обстрелами из-за общественной важности работы по освещению событий на фронте.

Ранее 30 марта ИА Регнум сообщило, что дрон ВСУ пытался атаковать съемочную группу ГТРК «Донецк» во время выполнения редакционного задания в Горловке. Украинский беспилотник намеревался нанести удар по автомобилю, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент, однако съемочная группа успела увернуться от прямого удара.

Беспилотник разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор были контужены, им оказывается медицинская помощь.

Это не первый случай, когда ВСУ наносят удары по российским журналистам в зоне спецоперации. 26 марта в Краснояружском районе Белгородской области на мине подорвался автомобиль съемочной группы Первого канала. В результате взрыва военкор Анна Прокофьева погибла, а оператор Дмитрий Волков получил серьезные ранения.

До этого, 24 марта, ВСУ выпустили два реактивных кассетных снаряда из РСЗО HIMARS по автомобилю, в котором журналисты направлялись на съемку репортажа. В результате атаки киевского режима в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибло шесть человек, в числе которых трое журналистов: военкор «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Также получил тяжелые ранения корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность, учинив серию жестоких расправ над российскими журналистами. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что киевский режим ждет неминуемое возмездие.