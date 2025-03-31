Ереван, 31 марта, 2025, 10:46 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Армении заявило об отказе платить взнос в бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Заявление МИД привел «Sputnik Армения».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Армянская сторона официально уведомила секретариат ОДКБ о том, что воздерживается от подписания решения «О бюджете ОДКБ на 2024 год» и, соответственно, от участия в финансировании деятельности организации», — указано в сообщении.

В МИД отметили, что, согласно внутреннему регламенту ОДКБ, данные о годовом бюджете публично не распространяются.

Ранее, в марте 2024 года, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о возможном выходе республики из ОДКБ. Позднее он заявил, что две страны, входящие в организацию, участвовали в подготовке войны против Армении в Нагорном Карабахе в 2020 году. Он не пояснил, какие страны имеет в виду, и не привел никаких доказательств.

В декабре премьер объявил, что Армения не считает себя членом ОДКБ. По его мнению, была пройдена точка невозврата. Он также отказался от права вето страны в организации.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что любая страна должна сама решить, как действовать в своих национальных интересах, и этот выбор будут уважать. Он добавил, что Армения не признала Нагорный Карабах и не включала его в свой состав, из-за чего претензии, что организация не участвовала в карабахской войне, выглядят странно.

В марте текущего года замглавы МИД России Александр Панкин предположил, что Армению, скорее всего, не исключат из ОДКБ, если она к январю 2026 года не выплатит взносы. Однако члены объедения рассмотрят разные сценарии развития событий, добавил он.