Мурманск, 3 апреля, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Россия сделала ещё один заметный шаг к освоению Арктики. 27 марта из морского порта «Лавна» в Мурманской области состоялась отгрузка первой угольной партии на экспорт. На начальном этапе проектная мощность порта составит 18 млн тонн угля в год, а в перспективе она может вырасти до 24 млн тонн в год. Этому способствует не только возможность беспрепятственного доступа в нейтральные воды мирового океана, но и господдержка мурманского порта по нацпроекту «Эффективная транспортная система».

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«Открытие терминала станет хорошим вкладом в увеличение пропускной способности наших арктических портов, в создание дополнительных возможностей для угледобывающей промышленности», — отметил президент России Владимир Путин.

В мурманский порт топливо прибыло по железной дороге из Кузбасса. Новые мощности позволят диверсифицировать логистику поставок кузбасского угля на внешние рынки, считает Путин.

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Комплекс перегрузки угля «Лавна» размещается на западном берегу Кольского залива в границах порта Мурманск. Он является не только одним из ключевых инфраструктурных объектов для Мурманской области и экономики России, но и важным транспортным узлом Арктики, обеспечивающим доступ к Большому Северному морскому пути. В числе преимуществ — глубоководность мурманского порта (21 метр у берега), что позволяет «Лавне» принимать крупнотоннажные суда. Кроме того, порт является незамерзающим и не требует работы ледоколов.

По оценке экспертов, введение в эксплуатацию порта будет способствовать открытию новых экспортных рынков в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На ближайшие годы запланировано трехкратное увеличение его мощностей. Для этого уже сейчас строятся новые терминалы и современная портовая инфраструктура, а также расширяются ближние и дальние железнодорожные транспортные подходы.

«Все эти планы должны быть тесно увязаны с развитием Арктики и Северного морского пути, с обеспечением роста перевалки не только российских, но и зарубежных грузов, с развитием отечественного судостроения», — подчеркнул президент России.

Как подчеркнул министр транспорта Роман Старовойт, морской торговый порт «Лавна» — якорный проект Мурманского транспортного узла, который «подтягивает» за собой всю сопутствующую инфраструктуру и придаст импульс развитию экономики региона.

«С запуском «Лавны» Мурманский транспортный узел станет одним из ведущих логистических хабов в России, а также внесёт свой вклад в развитие и обеспечение грузопотока Большого Северного морского пути. Это соответствует <…> задаче по формированию эффективной транспортной системы, удовлетворяющей запрос экономики страны, и национальной цели по увеличению объёмов перевозок по международным транспортным коридорам», — отметил министр.

Стоит отметить, что Россия — крупнейшая арктическая держава. На арктическую зону приходится свыше четверти территории страны. Заметный вклад в развитие территории вносят почти 2,5 миллиона человек, живущих за Северным полярным кругом. По оценке экспертов, в Арктике формируется 7% валового внутреннего продукта России и около 11% экспорта. И с укреплением транспортного и логистического контура перспективы для дальнейшего комплексного развития атлантического региона видятся колоссальными, заявлял Владимир Путин на пленарном заседании VI Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

Как сообщало ИА Регнум, развитие морских портов — одно из направлений национального проекта «Эффективная транспортная система». По нацпроекту в стране формируется бесшовная транспортная система, благодаря которой повышается комфорт передвижения людей, а также скорость и объём перемещения грузов по стране. В том числе продолжается модернизация морских портов и железнодорожных подходов к ним: за счёт этого растет связанность центров экономического роста, а также экспортные мощности страны.

К концу 2024 года общая мощность морских портов составила 1,4 миллиарда тонн, что на 2,4% выше уровня 2023 года. К 2030 году ее увеличат еще на 225 млн тонн.