Москва, 31 марта, 2025, 10:46 — ИА Регнум. В I квартале 2025 года продажи смартфонов в России снизились более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об это 31 марта сообщили «Известия» со ссылкой на участников рынка.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что продажи смартфонов в единицах упали на 26%, а в денежном выражении — на 25%. В общей сложности за первые три месяца текущего года было продано 5,5 млн таких мобильных устройств на сумму 139 млрд рублей.

В беседе с изданием эксперты назвали главными причинами такого падения продаж охлаждение потребительского спроса, сокращение рынка кредитования и высокие прошлогодние показатели. Вместе с тем средняя цена на смартфон за этот период возросла на 2% — с 24,7 тыс. до 25,2 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января из данных исследования объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota стало известно, что в 2024 году увеличился интерес россиян к нестандартным смартфонам и новому функционалу гаджетов в целом. Отмечалось, что продажи гибких устройств выросли более чем на 107%, а смартфоны с возможностями искусственного интеллекта стали приобретать в 1,8 раза чаще, чем за год до этого.

Глава проектов «МегаФона» по развитию продаж девайсов на вторичном рынке Никита Зубков заявил 19 января о необходимости удаления всех личных данных со смартфона перед его продажей. Для этого он посоветовал после переноса информации на новый телефон выйти из всех учётных записей, извлечь SIM-карту из устройства или деактивировать её в настройках телефона, а затем сбросить устройство до заводских настроек.