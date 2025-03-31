Бухарест, 31 марта, 2025, 10:40 — ИА Регнум. В Румынии на трассе между городами Кымпина и Синая произошла утечка серной кислоты из автоцистерны. Об этом 31 марта заявило издание Ora de Sibiu.

Ora de Sibiu

Отмечается, что из-за технической неисправности водитель был вынужден остановить автомобиль на стоянке рядом с проезжей частью. Серная кислота начала просачиваться через центральный клапан, который было невозможно отключить.

Издание отмечает, что в результате происшествия экстренные службы эвакуировали людей в радиусе 100 метров, также эвакуация затронула порядка 500 метров в юго-восточном направлении от места происшествия. Кроме того, была проложена песчаная дамба для предотвращения и поглощения любых утечек вещества.

Местные СМИ также сообщают о перекрытии автотрассы DN1 в направлении Бухареста.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году из-за крушения цистерны с топливом в американском штате Пенсильвания эвакуировали сотни домов. Уточняется, что бензовоз, перевозивший около 6 тыс. галлонов бензина и дизельного топлива, перевернулся.

В результате происшествия произошел масштабный розлив нефтепродуктов. Водитель же был доставлен в больницу, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.