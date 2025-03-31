Нейпьидо, 31 марта, 2025, 10:32 — ИА Регнум. В Мьянме объявлен недельный национальный траур в связи с последствиями землетрясения. Об этом 31 марта заявил премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн.

Global Look Press/Seksan Rochanametakul/Keystone Press Agency

«Из проявления сочувствия к человеческим жертвам и ущерба с 31.03.2025 по 06.04.2025, семь дней были объявлены днями ​​траура на национальном уровне. В эти дни национальный флаг должен быть приспущен», — сказано в заявлении премьера.

По состоянию на 30 марта число погибших в результате землетрясения в Мьянме составляет 1,7 тыс., еще 3,4 тыс. человек пострадали. При этом еще 300 граждан до сих пор числятся пропавшими без вести.

Землетрясение в Мьянме было зафиксировано 28 марта. Его магнитуда, по разным оценкам, составляла от 7,7 до 7,9. Позже последовал второй толчок магнитудой 6,4.

По всей стране были зафиксированы разрушения: обрушились жилые дома, административные здания, школы, больницы и храмы. Также повреждения получили подземные нефтепроводы и линии электропередачи.

Как передавало ИА Регнум, Россия по указанию президента РФ Владимира Путина направила в Мьянму два самолета МЧС со сводным отрядом из 120 спасателей. Руководитель сводного отряда Сергей Воронцов заявил, что специалисты будут работать круглосуточно, в три смены.