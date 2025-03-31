Симферополь, 31 марта, 2025, 10:34 — ИА Регнум. В Крыму возбудили уголовное дело об осквернении могилы военкора «Известий» Александра Федорчака. Об этом 31 марта сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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«По поручению исполняющего обязанности руководителя ГУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгения Руднева возбуждено уголовное дело по факту повреждения воинского захоронения», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Идет установление причастных к содеянному и всех обстоятельств их противоправных действий.

Как сообщало ИА Регнум, в Крыму на кладбище поселка Нижнегорский вандалы в ночь на 31 марта осквернили могилу Федорчака. Военкор погиб в зоне спецоперации при исполнении должностных обязанностей. Кроме того, были осквернены могилы еще троих участников СВО.

Федорчак погиб 24 марта в результате украинского обстрела. Он с коллегами ехал на съемку репортажа. ВСУ нанесли удар по автомобилю с журналистами кассетными снарядами из американской РСЗО HIMARS. Также погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Тяжелое ранение получил корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин.