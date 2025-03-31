Нью-Йорк, США, 31 марта, 2025, 10:28 — ИА Регнум. Североамериканская Национальная хоккейная лига (НХЛ) добавила на логотипы своих страниц в соцсетях изображение российского капитана и нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

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Таким образом НХЛ посвятила свои логотипы исторической гонке россиянина за рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки.

Овечкин в текущем сезоне набрал 63 очка (37 голов + 26 результативных передач) в 57 матчах регулярного чемпионата лиги.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 марта Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Баффало Сейбрз». В результате россиянин набрал 890 голов в регулярных чемпионатах лиги и сократил отставание от рекорда Гретцки (894) до четырех голов.

Ранее, 23 марта, стало известно, что НХЛ намерена ограничить церемонию празднования рекордного гола российского капитана «Кэпиталз» семью минутами. При этом отдельной церемонии в случае достижения Овечкиным рекорда канадца не предусмотрено.