Великие Луки, Псковская область, 31 марта, 2025, 10:22 — ИА Регнум. В Великих Луках Псковской области школьница сорвалась в шахту заброшенного крематория с высоты четвертого этажа. Об этом сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Инцидент произошел 30 марта. 14-летняя девочка провалилась в шахту во время прогулки с друзьями. Утверждается, что в здании она оступилась, после чего рухнула вниз.

Девочка осталась жива, медики доставили ее в больницу с тяжелыми травмами. По информации канала, на месте происшествия начали работу следователи, полицейские и криминалисты. Им предстоит определить все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, в мае прошлого года 11-летняя девочка упала в вентиляционную шахту здания на западе Москвы и погибла. Группа подростков находилась в недостроенном здании на улице Давыдковской. Летом 2017 года в этом же здании при падении в шахту вентиляции погибла 17-летняя девушка.