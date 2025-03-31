Вильнюс, 31 марта, 2025, 10:17 — ИА Регнум. Советский литовский театральный актер, писатель, драматург и сказочник Пранас Трейнис скончался 28 марта в Литве. Информация о кончине артиста появилась в его профиле на портале «Кино-театр. ру».

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Об официальной причине смерти актера неизвестно.

Деятель искусств родился 15 мая 1928 года. В 1950-м он окончил актерскую студию Литовского драматического театра и начал играть в нем. Впоследствии Трейнис стал директором этого театра.

Зрителям он известен по ролям в спектаклях «Вишневый сад» Чехова, «Сноха» Жемайте и «Мастер и сын» Цвирка.

С 1966 года Трейнис являлся членом Союза писателей Литовской ССР. Первый сборник его рассказов вышел в 1963 году. Он писал о литовском народе и его жизни в разные времена.