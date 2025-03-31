Москва, 31 марта, 2025, 10:16 — ИА Регнум. Военные Вооруженных сил России нанесли удар беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» по пункту управления дронов украинских формирований. Видеозапись боевой работы российских военных 31 марта опубликовало Министерство обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На этих снятых с беспилотника кадрах видно, как с мест нанесения удара начинает подниматься в небо густой дым.

Отмечается, что кадры объективного контроля подтвердили уничтожение целей.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта армия России нанесла ракетный удар по пункту дислокации подразделений Службы безопасности Украины (СБУ) и главного управления разведки минобороны Украины (ГУР). В результате этого удалось ликвидировать до 170 украинских бойцов и иностранных наёмников.

В Минобороны РФ 28 марта рассказали, что ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по целям на территории Украины. Под удары попали инфраструктура военных аэродромов, учебный центр украинских войск, пункты управления, цеха сборки, места хранения ударных дронов и подготовки их операторов, а также склады боеприпасов и места временной дислокации подразделений противника.