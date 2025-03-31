Донецк, 31 марта, 2025, 10:17 — ИА Регнум. Украинские формирования ведут переброску резервов и пытаются контратаковать в районах Часова Яра, Дзержинска и Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР) при полном доминировании российских военных. Об этом 31 марта рассказал глава республики Денис Пушилин.

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«На линии фронта мы продолжаем фиксировать полное доминирование ВС РФ, но, безусловно, местами противник пытается контратаковать, и горячие точки на линии соприкосновения», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Пушилина, таковыми являются Часов Яр, в котором продолжаются я городские бои, а также подступы к Дзержинску, где противник продолжает перебрасывать резервы с целью удержать продвижение российских военных.

Глава региона уточнил, что армия России за минувшую неделю освободила несколько населенных пунктов на красноармейском направлении, на котором украинские войска также ведут переброску резервов.

«Именно там, на этом направлении, были зафиксированы среди штурмовиков противника и женщины. Вот это одно из наших подразделений зафиксировало. Также мы видим, что продолжается продвижение по лесополосам на великоновоселовском направлении наших подразделений», — добавил он.

Пушилин также отметил, что у украинских формирований все еще сохраняется возможность для ударов по Горловке и они продолжают обстреливать этот город.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта в российских силовых структурах рассказали об уничтожении женского расчета операторов дронов украинских войск в районе города Константиновки в ДНР. Отмечалось, что сначала воздушной разведкой был обнаружен и уничтожен ретранслятор.

Пушилин 29 марта рассказал, что российские военные ведут бои уже в окрестностях Красноармейска. По его словам, противник на этом направлении пытается, как и на подступах к Дзержинску, осуществлять контратаки.