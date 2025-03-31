Москва, 31 марта, 2025, 09:54 — ИА Регнум. В Москве на внешней стороне 58-го км Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло ДТП, в результате чего движение оказалось затруднено на 4,8 км. Об этом 31 марта сообщил департамент транспорта Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«На внешней стороне 58-го км МКАД, в районе съезда №58, произошло ДТП. Движение затруднено на 4,8 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — уточняется в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На место оперативно приехали экстренные службы города. Информации о пострадавших не поступало.

Позже в Дептрансе сообщили о восстановлении движения в районе съезда №58.

Ранее, 17 марта, на внешней стороне 75-го км МКАД произошла авария с участием нескольких автомобилей. Движение в районе ДТП временно осуществлялось по трем полосам из пяти.