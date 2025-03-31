Москва, 31 марта, 2025, 10:11 — ИА Регнум. В Москве за сутки может выпасть до 25 мм осадков. Об этом 31 марта сообщил синоптик Евгений Тишковец.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Апрельское тепло в Москве будет недолгим — со вторника готовимся к дождям — завтра, за сутки выпадет 25 мм осадков, или 2/3 от месячной нормы, и последующему постепенному похолоданию, которое к выходным и на следующей неделе, при околонулевой ночной температуре, может привести к осадкам в смешанной фазе, то есть к дождю вперемешку с мокрым снегом», — рассказал Тишковец в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в зоне проведения специальной военной операции 31 марта пасмурно, местами идет дождь. Сказывается влияние циклонической депрессии. Температура воздуха +7…+10℃. В течение дня 31 марта будет пасмурно и дождливо. Воздух прогреется до +15℃, сообщил Тишковец.

Как сообщало ИА Регнум, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее отмечал, что в Москве в последнюю неделю марта может выпасть до 20% месячной нормы осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на Северном Кавказе, в Южном федеральном округе и в Липецкой области 31 марта и 1 апреля ожидаются сильные дожди.