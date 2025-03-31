Москва, 31 марта, 2025, 09:41 — ИА Регнум. В России с 1 апреля социальные пенсии граждан проиндексируют на 14,75%. Об этом сообщили на сайте Госдумы.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В сообщении уточняется, что размер индексации был рассчитан исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

«Социальные пенсии получают граждане с инвалидностью, те, кто потерял кормильца, а также те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии», — отметили в сообщении Госдумы от 29 марта.

Ранее, 19 марта, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что повышение социальных пенсий затронет почти 4,2 млн россиян. Он отметил, что поддержка граждан является приоритетом работы правительства.

Кроме того, с 1 апреля на 14,75% вырастет размер пенсии для отдельных категорий граждан. В их числе военнослужащие, проходившие службу по призыву, ветераны Великой Отечественной войны, а также награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». Повышение затронет также летчиков-испытателей, космонавтов, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф, а также членов их семей.

На эти цели в бюджете Социального фонда заложено около 85 млрд рублей.