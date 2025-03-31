Симферополь, 31 марта, 2025, 09:42 — ИА Регнум. В ночь на 31 марта неизвестные осквернили в Крыму могилу военкора «Известий» Александра Федорчака, который погиб при исполнении должностных обязанностей в зоне спецоперации, а также могилы еще троих участников СВО. Об этом 31 марта сообщил глава Нижнегорского района региона Антон Кравец.

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«Сегодня ночью на кладбище поселка городского типа Нижнегорский вандалы подожгли могилы военного корреспондента Александра Федорчака и еще троих бойцов СВО», — написал он в своем Telegram-канале.

Кравец уточнил, что в данный момент на месте инцидента работают правоохранители, устанавливающие обстоятельства, причины и личности причастных к акту вандализма лиц. Глава района также пообещал оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта украинские формирования обстреляли кассетными снарядами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS автомобиль, в котором журналисты направлялись на съемку репортажа. В результате удара погибли военкор «Известий» Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Также был тяжело ранен корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин. Позднее, 28 марта, в Симферополе состоялась церемония прощания с военным корреспондентом газеты «Известия».

Спустя два дня, 26 марта, в Краснояружском районе Белгородской области на мине подорвался автомобиль съёмочной группы Первого канала. В результате этого военкор Анна Прокофьева погибла, а её коллега оператор Дмитрий Волков был серьезно ранен. Его доставили на лечение в Москву.

ООН позднее в этот же день выразила соболезнования в связи с гибелью российских журналистов при атаках со стороны украинской армии. При этом представитель генсека организации Стефан Дюжаррик выступил с утверждением, что ООН не сможет расследовать преступления Киева без соответствующего мандата.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 марта заявила, что Москва настаивает на незамедлительной реакции на террор киевского режима против российских журналистов со стороны профильных международных институтов, включая ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО.