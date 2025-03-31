Барнаул, 31 марта, 2025, 09:28 — ИА Регнум. Сотрудник спасательной службы погиб в результате опрокидывания пожарного автомобиля в Алтайском крае. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В Локтевском районе Алтайского края при следовании с пожара произошло опрокидывание пожарного автомобиля. В результате происшествия погиб пожарный 75-й пожарно-спасательной части», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что еще два спасателя пострадали в результате аварии и были госпитализированы. В настоящее время ведется установление обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января в в Михайловском округе Приморья опрокинулся бензовоз, перевозивший дизельное топливо. В результате ДТП никто не пострадал, водитель транспортного средства был трезв.