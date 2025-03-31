Душанбе, 31 марта, 2025, 09:25 — ИА Регнум. Президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров подписали протокол об обмене ратификационными грамотами договора об общей границе. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба главы Таджикистана.

Office of the President of the K/XinHua/Global Look Press Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Киргизии Садыр Жапаров

«Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Киргизии Садыр Жапаров подписали исторический документ — протокол «Об обмене ратификационными грамотами по договору между Таджикистаном и Киргизией о государственной границе», — сказано в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран подписали два межправительственных соглашения: «По обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам» и «О строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании перекрестка автомобильных дорог».

После церемонии обмена грамотами президенты в онлайн-режиме сдали в эксплуатацию линию электропередачи в 500 кВт Датка — Согд протяженностью 482 км. Ее построили в рамках реализации проекта CASA-1000.

«Данный проект стоимостью 1,2 млрд долларов обеспечит передачу 1300 мегаватт сезонной электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Афганистан и Пакистан», — уточнили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта президенты Таджикистана и Киргизии открыли общую государственную границу, закрытую с 2021 года. Открылись пункты пропуска «Кайрагач» в Лейлекском районе и «Кызыл-Бель» в Баткенском, которые возобновили работу с разрешения глав государств.

4 декабря 2024 года правительственные делегации двух стран достигли соглашения и поручили рабочим группам заняться делимитацией и демаркацией общей киргизско-таджикской границы.

21 февраля 2025 года в Бишкеке был подписан протокол о делимитации. Подписи под документом поставили председатель Государственного комитета национальной безопасности, заместитель председателя кабинета министров Киргизии Камчыбек Ташиев и глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов. Протокол охватывает вопросы строительства и использования дорог, а также обеспечение доступа к водным и энергетическим объектам.