Москва, 31 марта, 2025, 09:25 — ИА Регнум. Евросоюз может сохранить свои санкции против России даже при смягчении антироссийских ограничений со стороны США. Об этом 31 марта рассказал директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел РФ Кирилл Логвинов.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В интервью ТАСС дипломат отметил, что вопрос о возможности смягчения Брюсселем санкций против РФ вслед за Вашингтоном является попыткой рассуждать о ЕС «с точки зрения здравого смысла», тогда как в действительности существуют примеры обратной логики сообщества.

«Если американцы пойдут на смягчение, я не удивлюсь, если европейцы будут придерживаться прежних подходов», — заявил он.

Логвинов указал на то, что отказ ЕС от санкций возможен только в том случае, если Брюссель не будет считать нелегитимные санкционные ограничения одним из своих инструментов внешней политики, а также откажется от конфронтации с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 28 марта заявила, что ЕС должен сохранить антироссийские санкции, так как они якобы «причиняют боль» России. По утверждению главы ЕК, эти ограничения якобы оказывают влияние на экономику РФ и представляют собой мощный рычаг давления Брюсселя.

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Олаф Шольц 27 марта выступили против отмены антироссийских санкций. По их утверждению, время для отмены таких ограничений против России еще не наступило, так как до мирного урегулирования конфликта на Украине далеко.

Президент РФ Владимир Путин 27 марта заявил, что российская сторона готова к диалогу по урегулированию конфликта на Украине, в том числе с ЕС. При этом он подчеркнул, что Москва больше не допустит просчетов, связанных с излишним доверием Западу.

До этого глава государства неоднократно указывал на то, что, по мнению западных лидеров, их санкции должны были ослабить Россию, однако привели к обратному результату. Он уточнял, что, невзирая на санкционные ограничения, российская экономика демонстрирует рост.