Москва, 31 марта, 2025, 09:11 — ИА Регнум. Автомобили Lada благодаря доступным ценам и дешевому обслуживанию оказались среди самых популярных марок на вторичном авторынке по итогам февраля. Об этом рассказало агентство «АВТОСТАТ».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Аналитики отметили, что только у моделей Lada в годовом сравнении отмечен рост продаж (+4,3%). В феврале самой популярной в модельном рейтинге стала Lada 2190 Granta. Она показала лучший рост по отношению к февралю 2024-го — +10,9%.

«Автомобили бренда Lada, и особенно модель Granta, показали рост продаж на вторичном рынке в феврале 2025 года, несмотря на возможность приобретения новых автомобилей этого бренда, прежде всего, из-за более доступных цен», — отметил коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

Второй причиной он назвал простоту и низкую стоимость ремонта машин Lada в сравнении с большинством иностранных автомобилей.

«Это добавляет им привлекательности при выборе подержанных автомобилей», — подчеркнул он.

14 января автопроизводитель «АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Niva Legend. Таким образом, Lada Granta в базовой комплектации подорожала на 50 тыс. рублей, и теперь ее стоимость начинается от 750 тыс. рублей. Niva Legend прибавила в цене 40 тыс. рублей, новая стоимость составила 1,02 млн рублей.

Сервис «СберАвто» 3 января сообщил, что в 2024 году самыми популярными у жителей России были автомобили марок Lada, Kia и Hyundai. При этом на модели бренда Lada пришлось 15% всех покупок автомобилей. Следом расположились Kia (9%) и Hyundai (7%).